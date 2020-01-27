الذهب يرتفع 8 جنيهات متأثرا بانتشار فيروس كورونا عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 8 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 696 جنيها مقابل 688 جنيها أمس الأول، نتيجة لارتفاع أسعار المعدن الاصفر عالميا تأثرا بالآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

ووفقا لنجيب، زاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 596 جنيها مقابل 589 جنيها أمس الأول، وسجل الجرام عيار 24 نحو 795 جنيها مقابل 787 جنيها، كما صعد الجنيه الذهب ليصل إلى 5570 جنيها.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين أمس الإثنين مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول مرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة، وفقا لرويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 % إلى 1579.42 دولار للأوقية، وذلك بعد سجل 1586.42 دولار في وقت سابق من الجلسة ليصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ 8 يناير، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.5% لتصل إلى 1579.50 دولار.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81 بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونج كونج في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض.