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تراجع مفاجئ في مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال بألمانيا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 27 يناير 2020 - 1:02 م | آخر تحديث : الإثنين 27 يناير 2020 - 1:02 م

تراجع مؤشر "إيفو" لمناخ الأعمال في ألمانيا على نحو مفاجئ في بداية هذا العام.

وأعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية -اليوم الاثنين- أن المؤشر تراجع بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 95.9 نقطة.

وكان المحللون في المقابل يتوقعون ارتفاع المؤشر بداية هذا العام ليصل إلى 97 نقطة.

وقال رئيس المعهد كليمنس فوست: "الاقتصاد الألماني ينطلق انطلاقة متحفظة في العام الجديد".

وبحسب البيانات، تأتي توقعات الشركات بشأن مناخ الأعمال خلال الشهور الستة المقبلة أقل مقارنة بتقييمهم للوضع الراهن.

ويستند المؤشر على استطلاع شمل نحو 9 آلاف شركة.


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