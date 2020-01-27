طاقم تحكيم من مدغشقر لمباراة المصري وإينوجو رينجرز بالكونفيدرالية

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة المصري و إينوجو رينجرز بطل نيجيريا والتي ستُقام في الجولة السادسة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأسندت لجنة الحكام لطاقم تحكيم من مدغشقر بقيادة الحكم الدولي اندوفيترا راكوتوجاونا وبمعاونة كلا من ليونيل أندرياناتيانا مساعد أول وفيلومانانا جينورو مساعد ثان بالإضافة إلى الحكم الرابع نجاكا راهاريمانانتوسا .

الجدير بالذكر أن المباراة تقام فى تمام الساعة التاسعة مساء الأحد ٢ فبراير المقبل على ستاد نامدي أزيكيوى بمدينة إينوجو النيجيرية.

وتأهل فريق المصري إلى دور الثمانية بعدما احتل المركز الثانى خلف فريق بيراميدز بالمجموعة برصيد ٩ نقاط فيما يحتل فريق رينجرز المركز الثالث برصيد ٥ نقاط