جذبت ورشة «الفن الأورجامى»، بقاعة الفنون التشكيلية، والتى قدمتها الدكتورة نجلاء محمد سليمان، الأستاذة بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، الكبار والصغار من جمهور معرض القاهرة للكتاب؛ حيث حرص عدد من أولياء الأمور على حضور الورشة باصطحاب أطفالهم، لقضاء وقت ممتع لتعلم عدد من الأشكال التى قدمتها د. نجلاء محمد، إذ ضمت الورشة كيفية عمل العصفورة والضفدع، وطقم مدرسى للصغار، كل ذلك بأدوات لم تزد على الورق الملون.

و«الأورجامى» هو فن يابانى، يرجع سبب تسميته، إلى كلمة «أور» وتعنى طيا، و«جامى» التى تشير إلى الورق، أى «طى الورق»، وأشارت نجلاء محمد إلى أن هذا الفن انتشر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وأن أبرز ما يميزه أنه لا يتطلب أدوات كثيرة، وبالتالى تكلفته فى متناول الجميع، فضلا عن أنه يلائم الأطفال لاستعلال وقت فراغهم فى شىء مثمر لا يضرهم، مضيفة أنه يحث الأطفال على الابتكار والتعلم وينمى داخلهم صفة الصبر والمثابرة، كما يعمل على تقوية الذاكرة، للكبار والصغار على حد سواء.

وأكدت «سليمان» أن فن الأورجامى لا يقتصر على كونه يشكل مصدرا للهو الصغار كما يعتقد البعض وحسب، بل يمكن استخدامه فى ديكور المنزل، وقد يستعين بأشكال الأورجامى المجسمة بعض الفنانين التشكيليين فى لوحاتهم الفنية؛ فضلا عن أنه يستخدم فى عمل الأشكال المجسمة.

وتابعت بأن أبرز تحديات عمل الأورجامى، أن الصغار لا يستطيعون عليه صبرا، وخاصة إذا كان العمل متعدد الخطوات؛ وهو ما يجعلهم يشعرون بالصعوبة فى تنفيذه تاركين الشكل فى المنتصف، ولكنهم يشعرون بمتعة كبيرة، بعدما يكونون ألعابهم بأنفسهم، شاعرين بالفخر، ومن ثم ينمى لدى الطفل الشعور بالمسئولية والصبر.