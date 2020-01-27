هيثم الحاج: أتوقع أن يتخطى عدد زوار معرض القاهرة للكتاب الملايين في الفترة المقبلة

حقق معرض القاهرة للكتاب في نسخته الـ51 نجاحًا لافتًا، في جذب عدد كبير من الجمهور، بمختلف الأعمار والأجناس والفئات، والحرصين على زيارة الأجنحة وحضور الفعاليات، والأنشطة الفنية، والثقافية، إلى جانب إقتناء الكتب الأدبية، والفكرية، والتعليمية، وذلك على مدار الأربعة أيام الأولى للمعرض.

حيث شهد «المعرض» على مدار الأيام الماضية، تزايد إقبال السيدات على بوابات الدخول، ما يدل على اهتمام المرأة المصرية بالثقافة والإبداع، وحرصها على المشاركة في هذا الحدث الكبير.

ويقول الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن عدد رواد المعرض على مدار الأيام الأربعة الأولى، تخطى حاجز الـ 500 ألف زائر، ما بين شباب وأطفال وسيدات وكبار سن، ومن مختلف الفئات والشرائح.

وأشار «الحاج» إلى أن النجاح الذي يشهده المعرض، نتج عن الجهد المبذول على مدار عام كامل، منذ إنتهاء الدورة الماضية. كما توقع أن يتزايد عدد الزائرين ليصل إلى الملايين في الأيام المقبلة. وموضحًا أن معرض القاهرة للكتاب أصبح أحد أهم المعارض في العالم، لذلك يحرص الجمهور المصري والعربي على حضور فعالياته.

وتستمر فعاليات معرض القاهرة للكتاب فى دورته الـ51 حتى ٤ فبراير المقبل، بمشاركة 40 دولة بينها السنغال ضيف الشرف، واختيار «جمال حمدان» شخصية العام وشعار «مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع».

وبلغ عدد الأجنحة فى المعرض 808 بزيادة 86 جناحًا، وعدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 900 دار نشر وجهة بزيادة 153 دار نشر وجهة عن العام الماضى، وعدد الناشرين المصريين 398 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب الأطفال 75 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب إسلامى تراث 121 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 41، وعدد الناشرين كتاب صوتي والإلكترونى 7، وعدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة، عدد الناشرين العرب 255 ناشرًا، وبذلك يكون العدد الإجمالي 900 دار نشر، وعدد التوكيلات 99 توكيلًا، وعدد المشاركين فى الفعاليات 3502 مشارك، والدول المشاركة 38 دولة بزيادة ثلاث دول عن دورة اليوبيل الذهبى فى العام الماضى.

شخصية المعرض جمال حمدان ولد في 4 فبراير 1928م فى محافظة القليوبية فى أسرة تنتهى إلى قبيلة (بنى حمدان) العربية، وحصل على الشهادة الابتدائية عام 1939، وحفظ القرآن الكريم على يد والده وكذلك تجويده وتلاوته، والتحق بالمدرسة التوفيقية الثانوية وحصل على شهادة الثقافة عام 1943، ثم حصل على التوجيهية الثانوية عام 1944.

وانضم إلى هيئة التدريس بقسم الجغرافيا في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم رُقّى أستاذًا مساعدًا، وأصدر في فترة تواجده بالجامعة كتبه الثلاثة الأولى.