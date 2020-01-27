أيرلندا تطالب الاتحاد الأوروبي بحماية مصالحها بعد البريكست

طالب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار اليوم الاثنين الاتحاد الأوروبي بحماية مصالح بلاده خلال المفاوضات التي ستنطلق مع بدء خروج بريطانيا من التكتل (بريكست).

وقال فارادكار إنه بحث مع ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا "التحديات الخاصة لأيرلندا" مع بدء الخروج الرسمي لبريطانيا من الاتحاد الجمعة القادمة، وفقا لوكالة الصحافة الألمانية.

وأضاف فارادكار، بعد لقاء جمعهما في دبلن :"طلبت من ميشيل الاستمرار في أخذ مصالح أيرلندا بعين الاعتبار خلال المرحلة التالية".

ويحذر سياسيون من أن خروج بريطانيا من الاتحاد قد يلقي بظلال أكبر على أيرلندا حتى من بريطانيا نفسها، وخاصة إذا ما لم تتمكن لندن من التوصل إلى اتفاق حول العلاقات التجارية المستقبلية مع بروكسل.

ووصف بارنييه المحادثات التي أجراها في دبلن بالبناءة، وقال إنه يعتزم لقاء قادة أحزاب سياسية في أيرلندا الشمالية في وقت لاحق اليوم.

وكان فارادكار قال، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، في وقت سابق اليوم أن الاتحاد الأوروبي سيكون له "اليد العليا" في المفاوضات مع بريطانيا نظرا لأن سوقه أكبر بكثير.