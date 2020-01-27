جابر نصار: حكم تأييد حظر النقاب انتصار لجامعة القاهرة وقيم التنوير والحداثة

قرار حظر النقاب يسري على مستشفيات القصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة





علق الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، على حكم تأييد حظر ارتداء أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة النقاب، قائلًا: «القرار انتصار للجامعة وقيم التنوير والحداثة من أجل جودة العملية التعليمية»، بحسب تعبيره.

وقال أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الاثنين، أن «القرار مبدأ مؤسس وهام من أعلى قمة إدارية في القضاء الإداري، متمثلة في المحكمة الإدارية العليا»، مؤكدًا أن «الحكم يؤصل لمبدأ قضائي مفاده أن العملية التعليمية لا يمكن أن تصح مع النقاب»، وفقًا لذكره.

وأشار إلى ضرورة تعميم الحكم على كافة الجامعات والمدارس، لمنع النقاب التواصل ما بين التلاميذ والأستاذة، موضحًا أن الحكم تحدث في أسبابه عن الوظيفة العامة ومقتضيات شغلها والشروط الواجب توافرها في الزي.

وأضاف أن القرار يسري على مستشفيات القصر العيني ومستشفيات جامعة القاهرة، متابعًا: «اتخذت هذا القرار في سبتمبر 2015، بالإضافة إلى قرار آخر يشمل منع النقاب في المستشفيات وكان ينتظر في شرعيته نفس الحكم الصادر اليوم».

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير لها باستمرار حظر النقاب، لأنه يؤثر علي العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.