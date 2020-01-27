بعثة النجم الساحلي تغادر القاهرة

غادرت بعثة فريق النجم الساحلي التونسي مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد خسارتها أمام الأهلي أمس الأحد بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على النجم الساحلي بهدف نظيف أحرزه جونيور أجايي، في مباراة أُجريت على ملعب السلام في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة النجم الساحلي قد وصلت إلى القاهرة يوم الخميس الماضي، خاضت خلال تلك الفترة حصتين تدريبيتين يومي الجمعة على ملعب بتروسبورت والسبت على ملعب السلام.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية بدوري الأبطال برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع الهلال السوداني.

ويواجه النجم الساحلي الجولة القادمة فريق بلاتينيوم الزيمبابوي على الملعب الأولمبي برادس، فيما يواجه الأهلي فريق الهلال السوداني بالخرطوم.