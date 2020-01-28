مروان محسن: ذاهبون للسودان من أجل الفوز

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أكد مروان محسن، مهاجم الأهلي، أن الفريق يتوجه إلى السودان بهدف الفوز على الهلال السوداني في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مروان محسن في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون سبورت»: «حسابات المجموعة تعقدت بعد النتائج الأخيرة، ذاهبون إلى السودان من أجل الفوز لتخطي دور المجموعات».

وأضاف مهاجم الأهلي: «نستعد بكل جدية وأتمنى أن يحالفنا التوفيق، في مباراة الهلال السوداني القادمة ونحقق الفوز، ونصعد لدور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا».

ويلتقي الأهلي مع مضيفه الهلال السوداني مساء السبت المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حايمة لاحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف فقط خلف النجم الساحلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

ويحتاج الأهلي للتعادل فقط أمام مضيفه السوداني لضمان التأهل للدور الثاني، فيما يحتاج الهلال السوداني للفوز فقط من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة.