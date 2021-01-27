وزيرة الثقافة للنواب: نفذنا 712 نشاطا لمواجهة التطرف الفكري

عددت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الجهود المبذولة من جانب الوزارة لنبذ التطرف الفكري والعنف، مشيرة إلى تنفيذ 712 نشاطا متنوعا بتكلفة 96 مليون جنيه، مثل العروض المسرحية والصالونات الثقافية وغيرها.



وقالت الوزيرة، خلال إلقائها بيانها حول أداء وزارتها في الفترة 2020- 2018، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الوزارة حريصة على مواجهة التطرف الفكري، وتعاونت مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التي تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقى المرأة الحدودية.



وتأتي هذه الجلسات استكمالا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية، لا سيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزارء.