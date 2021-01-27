بوتين: يجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية لقره باغ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه على المجتمع الدولي تقديم مساعدات إنسانية إلى منطقة "ناجورني قره باغ" المتضررة من النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

وأشار بوتين، في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، والذي يعقد عبر الإنترنت هذا العام، إلى أن: "المجتمع الدولي، والدول المشاركة في حل النزاع، تواجه بلا شك، مهمة تقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة، وفي حل المشاكل الإنسانية المتعلقة بعودة اللاجئين، واستعادة البنية التحتية المدمرة، وحماية وترميم المعالم التاريخية والدينية والثقافية".

ولفت إلى أن روسيا بذلت جهود وساطة نشطة لوقف الصراع المسلح في منطقة ناجورني قره باغ.. حسب ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

واختتم الرئيس الروسي قوله: "حاولنا متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ولا سيما بين رؤسائها المشاركين - روسيا والولايات المتحدة وفرنسا"، مضيفا بأن هذه الاتفاقات تعد "مثالًا جيدًا للتعاون" .