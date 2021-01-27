وزير الرياضة يشهد مباراة قطر والسويد في دور الثمانية بمونديال اليد

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد ، وأحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة، وبيراكسل فيرلنجسدورف سفير دولة السويد وفريدريك راب رئيس الإتحاد السويدي لليد، مباراة قطر والسويد في ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي .

وشهدت مباريات ربع النهائى ، مواجهة مثيرة وقوية بين المنتخب المصري ونظيره الدانماركي والتي انتهت بفوز الأخير برميات الجزاء بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة .

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة الفائز من مباراة فرنسا مع المجر ، بينما تواجه الدانمارك الفائز من إسبانيا والنرويج .

وتقام في نفس التوقيت مباراة فرنسا مع المجر بصالة الدكتور حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، وإسبانيا مع النرويج بصالة العاصمة الإدارية ويقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .