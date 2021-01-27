 تونس تسجل 83 وفاة و2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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تونس تسجل 83 وفاة و2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 5:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 5:46 ص

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 83 وفاة و2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 6370، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 200662.

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