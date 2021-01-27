الهلال السعودي يتعاقد مع عبدالله الحمدان 5 سنوات

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع عبد الله الحمدان مهاجم فريق الشباب، الثلاثاء، في صفقة انتقال حر لمدة 5 أعوام لدعم الفريق الأول لكرة القدم في النادي بدءا من الموسم الرياضي المقبل.

ووقع فهد بن نافل رئيس الهلال مع اللاعب على أن تتفاوض إدارته مع نظيرتها في الشباب على التنازل عن الأشهر الستة المتبقية من عقده.

ونشر الحساب الرسمي للهلال، عبر موقع "تويتر" مساء الثلاثاء، فيديو تقديمي لصفقة الحمدان، وعلق عليها: "الصقر هلالي".

ومن المقرر أن يبدأ عقد الحمدان من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022، ويمتد حتى يونيو 2026، بينما لم يتم الكشف عن قيمة التعاقد.

وتوترت علاقة الحمدان بناديه السابق، ما دفع خالد البلطان رئيس الشباب، لمهاجمته خلال تصريحات تلفزيونية، حيث قال إن المهاجم الواعد شارك في 15 مباراة سجل خلالها هدفًا واحدًا، وحصل على 3 بطاقات، معتبرًا أن بطاقاته أكثر من أهدافه، وهي التصريحات التي ربما تكون سببًا في إصرار اللاعب على مغادرة الشباب نهائيًا.

وكان الحمدان يرتبط بعقد مع الشباب حتى نهاية الموسم الحالي 2020-2021، وبالتحديد حتى 30 يونيو المقبل، ما يمنحه حق التفاوض مع أي نادٍ والانتقال إليه مجانًا خلال الصيف المقبل، دون الحاجة إلى موافقة إدارة الليوث، ليتم انتقاله بالفعل إلى الهلال.

ويُعتبر الحمدان صاحب الـ21 عامًا، من أبناء قطاع الناشئين بنادي الشباب، حيث تمَّ تصعيده إلى الفريق الأول بداية،الموسم الماضي، 2019–2020.