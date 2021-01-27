بوينج تعلن تسجيل خسائر تقارب 12 مليار دولار في 2020

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطيران في شيكاغو، اليوم الأربعاء، تسجيل خسائر قياسية في العام الماضي بسبب أزمة كورونا والكارثة التي حاقت بطائراتها 737 ماكس والتأخيرات في توريد الطائرة ذات السعة الكبيرة 777 إكس.

وأوضحت الشركة، أن صافي خسائرها في العام الماضي، وصل إلى أكثر من 9ر11 مليار دولار، مقابل خسائر بقيمة 636 مليون دولار في عام 2019.

وتسببت التأخيرات في موديل 777 إكس وحدها في خسائر لبوينج بـ5ر6 مليار دولار.

وهكذا جاءت خسائر بوينج أعلى بصورة ملحوظة مما توقعه محللون.

ومن المنتظر ألا يتم توريد أول نسخة من طائرة 777 إكس قبل نهاية 2023، وكانت بوينج أجلت هذا الموعد مرارا آخرها إلى 2022.

وعزت الشركة تجدد التأخير في موعد توريد الطراز الجديد إلى أسباب من بينها تغير الشروط الخاصة بإصدار تصاريح التحليق من الهيئات المختلفة وتغير طلب الشركات بسبب أزمة كورونا.