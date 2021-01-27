متحدث عراقي: زيارة الكاظمي إلى السعودية مازالت قائمة

أعلن الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية مازالت قائمة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم عن ناظم قوله إن "هذا الموضوع يخضع لاعتبارات كثيرة منها الاتفاقات والمجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يعمل على نحو حثيث في إنجاز بعض المذكرات وتفعليها، وسيأتي الوقت المناسب للقيام بهذه الزيارة".

وكشف عن أن المفوضية هي من طلبت تأجيل الانتخابات العراقية المبكرة، مضيفا أن "الحكومة أعلنت قبل ذلك عن قدرتها على إنجاز الانتخابات في السادس من يونيو المقبل، لكن المفوضية طلبت تمديد المدة لأسباب فنية".

وأوضح ناظم أن الموعد الجديد المصوَّت عليه في مجلس الوزراء في العاشر من أكتوبر المقبل سيمنح الفسحة للمفوضية وباقي المؤسسات لإنجاز انتخابات عادلة ونزيهة.