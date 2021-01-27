موسكو تلغي القيود المفروضة على المطاعم والنوادي الليلية بعد تحسن الوضع الوبائي

أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أنه ابتداًء من اليوم 27 يناير سيتم إلغاء عدد من القيود التي كانت مفروضة على المطاعم والنوادي الليلية والحانات وغيرها من الخدمات في موسكو.



وحسبما نشر موقع «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، لم يعد إلزاميًا تطبيق قرار نقل 30% على الأقل من موظفي المؤسسات إلى العمل عن بُعد، وسيعود تطبيق هذا الإجراء من عدمه إلى قرار المديرين وأرباب العمل.



وتم إلغاء القيود المفروضة على عمل بعض الخدمات الترفيهية، والتي كانت ممنوعة من العمل مع ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية مثل احترام التباعد الجسدي.



وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم شاملة في مختلف أقاليم البلاد ضد الفيروس.