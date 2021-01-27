زعيم المعارضة التركية يتعهد بإزاحة الحكم الحالي في البلاد

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، إن الرئيس التركي "يعيش بمعزل عن الشعب ولا يعرف شيئا عن همومه"، واصفا نظام الحكم الحالي بأنه "فرعوني" وتوعد بإنهائه.

وأعرب كليتشدار أوغلو عن دهشته تجاه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إنه لا يوجد تجار يغلقون مشاريعهم في تركيا، متسائلا: "كيف يدير أردوغان تركيا؟"، حسبما نقلت صحيفة "زمان" التركية.

وأوضح زعيم المعارضة أن "أردوغان يقول مثل هذه التصريحات لأنه ينظر للناس من داخل قصره، فبالنسبة إليه كل شيء مفتوح أمامه، لديه مراحيض ذهبية، لديه كل شيء جميل".

وتابع كليتشدار أوغلو: "وفقا لبيانات إعلامية رسمية ترصد أداء التجار والحرفيين، فإنه خلال 2020، أغلق على الأقل 99 ألفا و588 تاجرا مشاريعهم، أي أن 273 تاجرا يفلس كل يوم، فكيف قال أردوغان إنه لا توجد مشاريع مغلقة في تركيا؟، إنسان مثله لا يستطيع إدارة الدولة، الإنسان الذي لا يعرف هموم شعبه لا يستطيع إدارة تركيا".

وتساءل كليتشدار أوغلو: "هل أردوغان على علم بكل هذا؟"، ثم أجاب بنفسه قائلا: "ليس لديه علم".