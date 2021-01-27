تحويلات العاملين بالخارج في كينيا سجلت رقما قياسيا خلال ديسمبر الماضي

أعلن البنك المركزي في كينيا اليوم الأربعاء، أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت مستوى قياسيا خلال شهر ديسمبر الماضي.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول، إن التحويلات ارتفعت بنسبة 20% خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 لتسجل 6ر299 مليون دولار.



كما ارتفعت التحويلات بنسبة 16% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.



كما ارتفع الشلن الكيني أمام الدولار بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي.



ويذكر أنه كان هناك نحو 500 ألف مواطن كيني يعيشون في الخارج خلال عام 2019، بحسب بيانات الأمم المتحدة.



وتمثل تحويلات العاملين بالخارج نحو 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في كينيا.