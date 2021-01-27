 تحويلات العاملين بالخارج في كينيا سجلت رقما قياسيا خلال ديسمبر الماضي - بوابة الشروق
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تحويلات العاملين بالخارج في كينيا سجلت رقما قياسيا خلال ديسمبر الماضي

(د ب ا)
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 12:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 12:05 م
أعلن البنك المركزي في كينيا اليوم الأربعاء، أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت مستوى قياسيا خلال شهر ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول، إن التحويلات ارتفعت بنسبة 20% خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 لتسجل 6ر299 مليون دولار.

كما ارتفعت التحويلات بنسبة 16% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

كما ارتفع الشلن الكيني أمام الدولار بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي.

ويذكر أنه كان هناك نحو 500 ألف مواطن كيني يعيشون في الخارج خلال عام 2019، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وتمثل تحويلات العاملين بالخارج نحو 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في كينيا.

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