الحشد الشعبي العراقي يعلن الاشتباك مع داعش في صحراء الأنبار

أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح، اليوم الأربعاء، حدوث اشتباكات بين قوات الحشد الشعبي وعناصر تنظيم داعش خلال عملية أمنية غرب محافظة الأنبار، 180 كم غربي بغداد.



ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي اليوم مصلح قوله إنه "خلال عملية أمنية تم العثور من خلالها على عدد من المضافات الإرهابية، اشتبكت قواتنا مع عصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار الغربية".



وأكد مصلح أن "العملية الأمنية مستمرة".



وكان الحشد الشعبي بالعراق، أعلن يوم الأحد الماضي، مقتل 11 من عناصره خلال صد هجوم شنه مسلحون من داعش بمحافظة صلاح الدين.