تقارير فرنسية: سانت إيتيان يحسم صفقة مصطفى محمد

تحدثت تقارير صحفية فرنسية عن مصير صفقة مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك وانتقاله إلى سانت إيتيان الفرنسي.

وأشار موقع "فوت ميركاتو" المتخصص في اخبار الانتقالات بالدوري الفرنسي، نقلا عن صحيفة "ليكيب"، أنه بعد شهر من المفاوضات بين الزمالك وسانت إيتيان بشأن مصطفى محمد فإن الصفقة وشيكة الحدوث.

وأشارت التقارير إلى أنه قد تم الاتفاق مع مسؤولي الزمالك على كافة التفاصيل بانتظار الإعلان عن الصفقة صباح الخميس.

وكانت تقارير تركية قد أكدت أن اللاعب وافق على الانضمام لجالاطة سراي، وهو ما نفاه اللاعب نفسه وأكد أنه لم يحدث أي جديد، منتظرا الحسم من إدارة الزمالك.

ويرغب مصطفى محمد في الانتقال للنادي الفرنسي تحديدا، رافضا العرض التركي.