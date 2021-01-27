 بحضور 25%.. استئناف أنشطة مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس - بوابة الشروق
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بحضور 25%.. استئناف أنشطة مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس

ماهر عبدالصبور:
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 1:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 1:33 م

أعلنت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، عودة واستئناف جميع الأنشطة المعلقة بسبب كورونا، بالأشخاص، بشرط ألا يتعدى العدد 25% من مساحة القاعات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت المطرانية بيانا بخصوص القداسات والخدمات بكنائس الإيبارشية، جاء فيه: "أنه بمتابعة المستجدات لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، اتخذت المطرانية عدة قرارات يبدأ تنفيذها من اليوم الأربعاء، أولها استئناف القداسات طوال أيام الأسبوع، وكذلك الصلوات الطقسية الأخرى كالمعمودية ومسحة المرضى والصلوات للمواليد والأكاليل والجنازات وصلاة الثالث (للمتوفين) بالكنيسة".

وأضاف البيان أنه "يتم استئناف خدمة التربية الكنسية (مدارس الأحد)، وكل اجتماعات الكنيسة وأنشطتها، ويمكن توزيع التربية الكنسية على أكثر من يوم في الأسبوع".

ولفت بيان مطرانية المنيا إلى أن كل تلك الإجراءات والصلوات تقام في ظل الالتزام بالحضور بنسبة 25% من سعة كل كنيسة، ويمكن أن تزداد مع الوقت بالتنسيق مع المطرانية.

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