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حقق بنك أبوظبي الأول، أداء قويا خلال عام 2020، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 10.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار).

ووفقا للبيانات التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد بلغت إيرادات المجموعة 18.6 مليار درهم فيما تحسنت التكاليف التشغيلية بنسبة 8% في ظل مواصلة الاستثمارات الاستراتيجية وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة 919 مليار درهم وبلغت ودائع العملاء 541 مليار درهم، في حين بلغت القروض والسلفيات 387 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً مقارنة مع عام 2019 وفق الأساس المعدل.

وحافظ البنك على قوة الميزانية العمومية على مدار العام، لينهي السنة المالية بمعدلات عالية من السيولة وعمليات التمويل ورأس المال، إلى جانب الحفاظ على مقاييس قوية لجودة الأصول.

وبلغ صافي أرباح البنك 3.2 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بعام 2019، وبنسبة 29% مقارنة مع الربع الثالث.

ونقلت الوكالة عن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: "لقد شكل 2020 عاما استثنائيا ومليئا بالتحديات التي واجهت شعوب واقتصادات العالم بسبب جائحة كورونا".

وأضاف أن مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وأعلن أن أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيتقاعد الشهر المقبل من بنك أبوظبي الأول بعد أن أمضى 21 عاما في البنك.

كما أعلن تعيين هناء الرستماني، والتي تشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في المجموعة، في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، لتكون أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.