 محكمة ألمانية ترفض طلب حزب البديل للاستشكال على تصنيفه استخباراتيا كحالة اشتباه - بوابة الشروق
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محكمة ألمانية ترفض طلب حزب البديل للاستشكال على تصنيفه استخباراتيا كحالة اشتباه

كولونيا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:47 م

رفضت المحكمة الإدارية في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا طلبا لحزب البديل من أجل ألمانيا في إطار استشكاله على تصنيف الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) له كحالة اشتباه.

وكان الحزب تقدم للمحكمة بطلب لسن لائحة مؤقتة لمنع هذا التصنيف.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها اليوم الأربعاء أنه نظرا لأن الهيئة الاتحادية لحماية الدستور تعهدت بعدم التعليق علانية على التصنيف المحتمل لحين انتهاء دعوى مستعجلة، من غير الضروري إصدار مثل هذه اللائحة المؤقتة.

وأضافت المحكمة أن الهيئة تعهدت أيضا بالتخلي عن مراقبة نواب ومرشحين تابعين للحزب بالوسائل الاستخباراتية لحين صدور قرار في هذا النزاع.


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