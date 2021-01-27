تنمية مطروح: فريق عمل لمعاينات الوديان لاستصلاحها بتمويل من مشروع إيفاد بالتعاون مع الزراعة

قال المهندس محمود عيد الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إن المركز يجري حاليا فريق العمل بإجراءات المعاينات المبدئية الميدانية لاختيار الوديان التي سيتم استصلاحها في خطة جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية من خلال بمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية والممول بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن الخطة الحالية لهذا العام سيتم استصلاح مساحة 10 كيلو مترات طولي من الوديان بواقع 2 كيلو في كل مركز من الضبعة شرقا مرورًا براس الحكمة ومرسي مطروح ومركز النجيلة وسيدي براني ثم السلوم غربا.

وأوضح مدير المركز، أن البنود التي سيتم تنفيذها للمشروع الموائمة في البيئات الصحراوية في المناطق الأكثر احتياجًا من الضبعة شرقًا حتى السلوم غربًا والتي تضم مشروعات إنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار مع إنشاء آبار نشو بهدف الزراعة وتوفير مياه الشرب للمواطنين والمزارعين وذلك من خلال أحد المكونات الرئاسية للمشروع وهو مكون سبل العيش القادرة على التكيف مع المناخ.