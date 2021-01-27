الزراعة: تمويل جديد لمستفيدي مشروع البتلو بـ50 مليون جنيه

قال نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مصطفى الصياد، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وافق على تمويل جديد للمشروع بـ50.5 مليون جنيه، يستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية ألفين و557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو؛ لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.



وأوضح أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أصبح نحو 3 مليارات و300 مليون جنيه، استفاد منها حوالي 20 ألف شخص، ولتمويل حوالي 224 ألف رأس ماشية.



وكلف "الصياد"، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أية مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.



ومن ناحيته، قال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة طارق سليمان، إن المشروع القومي للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، إضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي أو أسعار اللحوم الحمراء.



وذكر أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للمستفيدين من المشروع القومى للبتلو خلال العام الماضي 2020 يمثل حوالي 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من 2017 وحتى الآن، وهذا يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه، وفق قوله.



وتابع أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.