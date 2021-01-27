ضبط 125 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالجيزة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 125 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالجيزة.



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط: "125 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول"، بحوزة شخص وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة مستقلًا إحدى السيارات.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالتها للنيابة العامة.