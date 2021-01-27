عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تلقي الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، الجرعة الثانية من لقاح «سينوفاك» الصيني المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا) عن جوكو ويدودو قوله - بعد تلقيه جرعة اللقاح في قصر (ميرديكا) الرئاسي مع عدد من المسؤولين - «بعد التطعيم الأول في 13 يناير، حصلت اليوم على الجرعة الثانية من اللقاح، وعلى غرار الأولى لم أشعر بأي شيء، ليس سوى بعض الآلام في العضلات بعد ساعتين، وأستطيع الانخراط في الأنشطة العادية».

ولفت إلى أن عدد من يجري تطعيمهم في البلاد لايزال منخفضا، مضيفا: «كانت هذه البداية فحسب، بدأت بالأطباء والممرضات، وحتى اليوم لدينا على الأقل 250 ألفا يجري تطعيمهم.. لقد ازداد العدد زيادة حادة في اليومين الماضيين».