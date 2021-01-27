عضو خارجية النواب: نشرح آراءنا بكل حرية دون أن يمنعنا أحد

قال النائب علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تحدث في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حول الأمن القومي المصري ودور وزارة الخارجية في حمايته وسياسة الوزارة وتحركاتها بشأن عدد من الملفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن نقاش اليوم كان مثمرًا، لافتًا إلى الحديث حول العديد من الملفات كسد النهضة والعلاقة مع سوريا.

وذكر أن «شكري» قدم ردودًا مناسبة عبر بيانه اليوم ومواقف مصر من ملف حقوق الإنسان، منوهًا إلى أنه أشار إلى الادعاءات الكاذبة من بعض الدول وعلى رأسها أمريكا حول ملف حقوق الإنسان داخل مصر.

ولفت عضو خارجية النواب أن وزير الخارجية أكد على عدم السماح بالتدخل في الشأن المصري، قائلًا إن مصر استطاعت توفير مساكن لسكان العشوائيات تليق بهم، وعمل بنية تحتية حقيقية لتطوير الشارع المصري والعمران والمدن الجديدة.

وأشار إلى أن الصحافة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يشنون هجومًا غير موضوعي على حقوق الإنسان في مصر، متطرقًا إلى الإنجازات التي حققتها مصر في المجالات المختلفة.

وأعرب عن أمنياته في الوصول إلى الكمال بخصوص دور البرلمان في الملف الرقابي، متابعًا: «المعارضة موجودة تعرب عن وجهة نظرها وهناك شرح للآراء بكل حرية وجرأة دون أن يمنعنا أحد».