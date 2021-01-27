 قبرص تخفف إجراءات احتواء كورونا - بوابة الشروق
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قبرص تخفف إجراءات احتواء كورونا

نيقوسيا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:46 م

تبدأ قبرص تدريجيا بداية من يوم الاثنين المقبل، تخفيف الإجراءات الصارمة لاحتواء جائحة كورونا، حيث سيتم السماح لمحال تصفيف الشعر باستئناف عملها فى ثالث أكبر جزيرة بالبحر المتوسط.

وبعد أسبوع ، سيتم السماح لكل محلات التجزئة بفتح أبوابها، بما فيها مراكز التسوق، كما سيتم فتح أبواب الكنائس مرة أخرى لإقامة القداس، بالإضافة إلى المواقع الأثرية.

وتعتبر قبرص حاليا واحدة من دول الاتحاد الأوروبى القليلة التى تقع فى المنطقة الخضراء، وفقا للمركز الأوروبى لمكافحة الأمراض، حيث تقل نسبة الإصابة بفيروس كورونا بها عن 4%.


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