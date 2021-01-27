 وزير الاتصالات: بعض خريجي مستقبلنا رقمي يجنون 2000 دولار شهريا - بوابة الشروق
الأربعاء 27 يناير 2021 9:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

وزير الاتصالات: بعض خريجي مستقبلنا رقمي يجنون 2000 دولار شهريا

الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
هديل هلال
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:14 م

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بعض خريجي مبادرة «مستقبلنا رقمي» يجنون 2000 دولار في الشهر من خلال العمل من منزلهم، لافتًا إلى استعراض نماذج أخرى تجني 1700 دولار شهريًا.

وأضاف طلعت، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن المبادرة تتكون من أربع مستويات تبدأ من المبتدئ، مؤكدًا أن الوزارة تتابع المتدرب حتى التخرج والالتحاق بعمل في التخصص الذي يلتحق به.

وأشار إلى أن الوزارة تؤهل خريجي المبادرة للعمل في شركة خارج مصر وهم جالسون في منازلهم من خلال شبكة الإنترنت، موضحًا أن مجال الحديث عالميًا يدور حول المهني المستقل الحر.

مبادرة «مستقبلنا..رقمي» تستثمر وتنمّي إمكانيات الشباب المصري من خلال تقديم تدريب للمهارات التقنية والمهنية؛ لتمكين المتعلمين من الحصول على مشاريع ناجحة مع شركات عالمية عبر الإنترنت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك