وزير الاتصالات: بعض خريجي مستقبلنا رقمي يجنون 2000 دولار شهريا

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن بعض خريجي مبادرة «مستقبلنا رقمي» يجنون 2000 دولار في الشهر من خلال العمل من منزلهم، لافتًا إلى استعراض نماذج أخرى تجني 1700 دولار شهريًا.

وأضاف طلعت، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن المبادرة تتكون من أربع مستويات تبدأ من المبتدئ، مؤكدًا أن الوزارة تتابع المتدرب حتى التخرج والالتحاق بعمل في التخصص الذي يلتحق به.

وأشار إلى أن الوزارة تؤهل خريجي المبادرة للعمل في شركة خارج مصر وهم جالسون في منازلهم من خلال شبكة الإنترنت، موضحًا أن مجال الحديث عالميًا يدور حول المهني المستقل الحر.

مبادرة «مستقبلنا..رقمي» تستثمر وتنمّي إمكانيات الشباب المصري من خلال تقديم تدريب للمهارات التقنية والمهنية؛ لتمكين المتعلمين من الحصول على مشاريع ناجحة مع شركات عالمية عبر الإنترنت.