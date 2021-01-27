ظهور النسخة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا في غرب ألمانيا

أعلنت دائرة فيرزن، غربي ألمانيا، مساء اليوم الأربعاء ظهور حالات إصابة بالنسخة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا (بي.1.351) في مؤسسة للمعاقين.

وذكرت الدائرة أنه ثبتت إصابة 11 نزيلا و13 عاملا في المؤسسة بطفرة الفيروس، مشيرة إلى أن الطفرة انتشرت بسرعة لافتة للنظر.

وتابعت الدائرة أن تحليل عينتين أثبت الإصابة بطفرة الفيروس، لكن من المتوقع أن " كل الـ24 مصابا في المؤسسة يحملون الطفرة"، وقالت إنه ليس من الضروري فحص بقية العينات للبحث عن الطفرة بالتحديد.

يشار إلى أن كل النزلاء الـ17 موضوعون قيد الحجر في غرفهم منذ الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وصدر أمر للعاملين الذين جاءت نتيجة عيناتهم سلبية بالتواجد في حجر.