الجيش الألماني يرسل فريقا طبيا إلى البرتغال للمساعدة في احتواء الوباء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرسل الجيش الألماني فريقا طبيا إلى البرتغال بعدما طلبت حكومة لشبونة من الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة في احتواء جائحة كورونا، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث، دون الإفصاح عن مزيد من المعلومات، أن الخبراء الطبيين يبحثون أشكال الدعم الذي يمكن تقديمه للبرتغال.

وكانت مجلة "دير شبيجل" ذكرت أن فريق الجيش يجري مشاورات مع البرتغال بشأن إمكانية إنشاء مستشفى ميداني لعلاج مرضى كورونا وتقديم الإمدادات الطبية وعلاج برتغاليين بوحدات الرعاية المركزة في مستشفيات ألمانية.

ورفض المتحدث باسم الوزارة تأكيد التفاصيل التي أوردتها المجلة في تقريرها.

ومن المتوقع أن يعود فريق الخبراء إلى ألمانيا بعد غد الجمعة على أن يتم مناقشة اتخاذ مزيد من الخطوات في وقت لاحق.