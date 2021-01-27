كورونا تؤجل إقامة معرض زهور الملكة إليزابيث

لأول مرة في تاريخه منذ انطلاقه قبل 109 أعوام، سيقام معرض "تشيلسي" للزهور، برعاية الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وبحضور البستانيين والمحترفين والهواة، في فصل الخريف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان من المفترض أن يقام المعرض في أواخر الربيع، لكن جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالمملكة، أفسدت إقامة المعرض في موعده هذا العام.

وسينتج عن تغيير الموعد، استبدال العروض النابضة بالحياة في منتصف شهر مايو بألوان الخريف الأكثر نعومة، على أن يقام في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر، في أرض المستشفى الملكي بمدينة تشيلسي، حسبما أعلنته الجمعية الملكية البستانية اليوم.

وأضافت الصحيفة أنه في العام الماضي، كان لا بد من إلغاء الحدث بالكامل بسبب فيروس كورونا، والاكتفاء بعرض افتراضي على الإنترنت.

وقالت الجمعية الملكية البستانية، إنها بذلت قصارى جهدها لرفع معنويات الأمة من خلال تنظيم معرضها الرائد كما هو مقرر هذا العام، ومن المتوقع حضور 140 ألف شخص.

وخططت الجمعية لإجراءات السلامة، بما في ذلك استمرار المعرض ليوم إضافي وتقليل أعداد الزوار، حتى أن المنظمين فكروا في مطالبة الضيوف بضرورة إجراء اختبار لبيان سلبية إصابتهم بكورونا، فيما لايبدو من غير الواضح احتمالية قدوم مجموعة من الزوار الملكيين.

ومن المفترض أن يعني تأخير الحدث لأكثر من أربعة أشهر، أن معدلات الإصابة أقل بكثير في المملكة، وأنه سيتم تطعيم معظم السكان، في الوقت الذي قال رئيس الوزراء بوريس جونسون في خطابه اليوم الأربعاء، إن بريطانية عازمة على تطعيم جميع مواطني المملكة وفرض الإجراءات الوقائية بصرامة.

وعن الزهور المقرر عرضها في المعرض، قالت الجمعية البستانية إن معرض سبتمبر سيحتفل بأفضل أنواع زهور الخريف، فيما سيتقدم المنظمون دعوة بطلب إنشاء حدائق جديدة.