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الشرطة التركية تعتقل 14 مواطنًا بتهمة الانتماء لداعش

أرشيفية
أرشيفية
رباب عبد الرحمن
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 9:38 م

ذكر موقع "سبوتنيك" في نسخته التركية، أن قوات الشرطة التركية داهمت 14 منزلًا في 4 مقاطعات بمدينة إسطنبول، واعتقلت 14 مواطنًا بزعم انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي.

ووسعت فرق فرع مكافحة الإرهاب بشرطة إسطنبول، تحرياتها ضد من زعمت أنهم يستعدون لتنفيذ عملا إرهابيا لم تحدده، وقررت اعتقال 14 شخصًا في مقاطعات باشاك شهير، وأسنلر، وكتشوك تشكمجه، وأسنيورت، وفقا لموقع وكالة سبوتنيك.

ودعمت شرطة العمليات الخاصة، فرق الشرطة التركية وعثر على العديد من الوثائق التنظيمية، فيما تواصل الشرطة التحقيقات مع المشتبه بهم.

وتزعم تركيا محاربة تنظيم داعش الإرهابي، فيما يرى جانب من المعارضة أنها تهم جاهزة لملاحقة خصوم النظام، خاصة وأن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان متورط في شراء أسلحة ومعدات إلكترونية ومواد لازمة لصناعة المتفجرات، وتوريدها إلى تنظيم "داعش" حسبما رصدر تقرير في ديسمبر الماضي، عن مركز "بحوث تسليح الصراعات" في بريطانيا، الذي يتعقب حركة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاعات حول العالم.


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