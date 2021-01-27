رويترز: الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث بمنطقة ريكسهام الصناعية في ويلز

أفادت وكالة أنباء رويترز، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بأن الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث بمنطقة ريكسهام الصناعية في ويلز.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..