 رويترز: الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث بمنطقة ريكسهام الصناعية في ويلز - بوابة الشروق
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رويترز: الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث بمنطقة ريكسهام الصناعية في ويلز

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 4:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 4:04 م

أفادت وكالة أنباء رويترز، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بأن الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث بمنطقة ريكسهام الصناعية في ويلز.
وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..


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