رويترز: الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث بمنطقة ريكسهام الصناعية في ويلز

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أفادت وكالة أنباء رويترز، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بأن الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث بمنطقة ريكسهام الصناعية في ويلز.وسوف نوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..