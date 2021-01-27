جنوب أفريقيا لا تستبعد فرض ضرائب لتمويل شراء اللقاحات

صرح مسؤول في جنوب أفريقيا بأن البلاد تدرس عدة خيارات لتمويل شراء اللقاحات من بينها زيادة الضرائب أو التوسع في الاقتراض.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المسؤول بوزارة الخزانة دوندو موجاجان القول إن من بين الخيارات التي يتم دراستها زيادة الضرائب والتوسع في الاقتراض وإعادة ترتيب أولويات الميزانية الحالية واستخدام النقد المتاح في الحسابات المصرفية الحكومية بموجب قانون إدارة المالية العامة.



واستدرك قائلا: "لا نقول إننا سنزيد الضرائب، كل ما نقوله إن هذا خيار".



وترى وزارة الخزانة أن تكلفة توفير اللقاحات لـ40 مليون شخص قد تتراوح بين 20 مليارا إلى 24 مليار راند (الدولار يساوي 2ر15 راند). إلا أنها لم توفر بعد هذه الميزانية حيث لا تزال تراجع التكاليف.



كما أن من الخيارات القائمة أن تتحمل شركات التأمين الصحي تكلفة توفير اللقاحات للعملاء وغير العملاء.



ولفت إلى أن الوضع المالي تضرر من جراء الجائحة، وأن البلاد تبحث عن الخيار "الأقل إيلاما" لتمويل اللقاح.