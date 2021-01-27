وزير المالية الكندي السابق ينسحب من الترشح لأمين منظمة التعاون الاقتصادي

انسحب وزير المالية الكندي السابق بيل مورنو اليوم الثلاثاء، من السباق على منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي بيان نشر على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، قال مورنو "إنه لا يحظى بالدعم الكافي من الدول الأعضاء للوصول إلى الجولة الثالثة من الحملة الإنتخابية".

وقال مورنو "قررت الانسحاب من السباق لأصبح الأمين العام القادم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث لا أحظى بدعم كاف من الأعضاء لمواصلة الجولة الثالثة من الحملة.. أنا فخور بأنني استخدمت هذه الحملة للتحدث عن القضايا التي تهم الكنديين والعالم - التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مكافحة تغير المناخ، النمو الشامل، واغتنام فرص العالم الرقمي".

وأعرب الوزير الكندي السابق أن يكون الأمين العام المقبل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صوتا قويا في القضايا المهمة التي تؤثر علينا جميعا.

جدير بالذكر أن مورنو كان واحدا من سبعة مرشحين نجحوا في اجتياز الجولة الأولى من التصويت في يناير الجاري، لكنه فشل في جمع الدعم الكافي للانتقال إلى الجولة الثالثة هذا الأسبوع.