وزير:«غير صحيح قطعيا»أن اللجوء أصبح أسهل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رفض وزير الهجرة البريطاني تقريرا صادرا عن مؤسسة خيرية يقول إن غالبية اللاجئين يعتقدون أن لديهم فرصة أكبر للحصول على اللجوء السياسي في بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت "كير فور كاليه" إن 55 % من اللاجئين الذين ينامون في ظروف قاسية في مدينة كاليه الساحلية الفرنسية يعتقدون أن لديهم الآن فرصة أفضل للحصول على حق اللجوء في بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، بينما يعتقد 18 % أن فرصهم أسوأ في ذلك، وفقا لتقرير جديد نشر اليوم الأربعاء.

وقال وزير الهجرة كريس فيلب إنه "غير صحيح بشكل قاطع" أنه من الأسهل الآن الحصول على اللجوء.

وقال لوكالة أنباء برس أسوسيشن إن "كير فور كاليه تكرر بتهور معلومات كاذبة، الأمر الذي يخاطر بتشجيع المهاجرين اليائسين على القيام برحلة خطيرة بدلاً من طلب اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه، مثل فرنسا".

وأضاف"الآن لقد خرجنا من الاتحاد الأوروبي، وغيرنا القانون، مما يعني أن أولئك الذين سافروا عبر بلدان آمنة سيتم التعامل مع حالات اللجوء الخاصة بهم على أنها غير مقبولة.

وتابع "نحن نقوم أيضًا بإصلاح نظامنا للجوء لجعله حازمًا وعادلاً وسنقدم تشريعات لوقف إساءة استخدام النظام مع ضمان أن يتسم بالرحمة تجاه أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدتنا".

وتناول الاستطلاع أراء 139 لاجئا يعيشون في كاليه ومدينة ساحلية أخرى في شمال فرنسا ، دونكيرك.

وقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت بريطانيا تستخدم أيضًا قواعد الهجرة التي تنطبق على أوروبا بأكملها.

وينص ما يسمى بقاعدة دبلن على أن طلبات اللجوء يجب أن تتولاها الدولة التي دخل فيها المهاجرون الاتحاد الأوروبي لأول مرة.

لم تنشر الحكومة في لندن بعد القواعد الجديدة المتعلقة باللجوء السياسي في بريطانيا.