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منظمة الأمن الأوروبي تبحث دور الناتو في أمن القارة

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 7:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 7:55 م

عقدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اجتماعا، اليوم الأربعاء، افتراضيا عبر الإنترنت، لمنتدى التعاون الأمني تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم بحث موضوع "دور حلف الناتو في الأمن الأوروبي".

وأشار المنظمة الأوروبية، في بيان من مقرها بفيينا، إلى أهمية الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في أوروبا الوسطى، والذي يتكون من أربع مجموعات قتالية متعددة الجنسيات في (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا).

ومن جانبه، قال مايكل مورفي نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة للشئون الأوروبية "إن الولايات المتحدة تدعم هذا الحوار الأمني للمساعدة في معالجة المخاوف المتعلقة بأهداف وطابع رئاستها لمنتدى التعاون الأمني".


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