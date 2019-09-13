الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تقرر تعليق عملياتها في المجر

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أكد متحدث باسم الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، اليوم الأربعاء، تعليق عمليات الوكالة في المجر في أعقاب حكم قضائي يتعلق بمعاملة بودابست لطالبي اللجوء.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت في شهر ديسمبر الماضي بأن المجر انتهكت قانون الاتحاد الأوربي بفرض قيود على الاستفادة من إجراءات اللجوء بشكل عام في مركزي عبور (ترانزيت)، وفي نفس الوقت قيدت بودابست عدد المتقدمين الذين يسمح لهم بدخول المركزين.

وقال متحدث باسم الوكالة الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن فرونتكس قد علقت عملياتها في المجر.

ووصفت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، يلفا يوهانسون، تعليق العمليات بأنه القرار الصحيح.

وغردت يوهانسون على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بعد حكم محكمة العدل الأوروبية في (كانون أول) ديسمبر والذي يطالب المجر بوقف عمليات صد المهاجرين إلى داخل صربيا، فإن قرار تعليق فرونتكس عملياتها الحدودية في المجر موضع ترحيب".