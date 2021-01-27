قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر في نهاية الموجة الثانية من كورونا، والتي قد تستمر شهرًا آخر، مشيرًا إلى التناقص الكبير في أعداد الإصابات.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا لا يعني التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا ضرورة توخي الحذر.

وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، خصوصًا ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والاجتماعي، حتى لا تحدث موجة ثانية من كورونا مثلما حدث في أوروبا وأمريكا.

ولفت إلى انخفاض الحالات التي تدخل المستشفيات والرعاية المركزة، لذا فالأماكن متوفرة، مضيفًا أنه من الممكن حدوث موجة ثالثة من كورونا مثلما حدث في أوروبا.