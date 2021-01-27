رئيس الأركان الجزائري يجتمع بقيادات الجيش لبحث الأوضاع الأمنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رأس الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري اليوم الأربعاء اجتماعا مع مسؤولي مختلف هيئات الجيش الجزائري.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم فإن الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة أركان الجيش يأتي في إطار دراسة مستجدات الوضع الأمني السائد داخل البلاد وفي المنطقة الإقليمية.

وأشار البيان إلى أنه حضر اللقاء كل من قائد الدرك الوطني ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير (هيئة العمليات) لأركان الجيش ومدير الإيصال والإعلام والتوجيه والمدير العام للأمن الوطني ومختلف مسؤولي أجهزة الأمن وكبار ضباط الجيش الجزائري.