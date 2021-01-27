نواب ألمان ينتقدون طريقة تعامل الحكومة مع لجنة التحقيق في واقعة وايركارد

اتهم العديد من نواب البرلمان الألماني الحكومة بالعمل بشكل غير نظيف فيما يتعلق بلجنة البرلمان لتقصي الحقائق في واقعة شركة وايركارد المفلسة لخدمات الدفع.

وقال ممثلو حزب اليسار والخضر والحزب الديمقراطي الحر لـ(د.ب.أ) إن المستشار الاقتصادي للمستشارة أنجيلا ميركل كان يبت بنفسه في الرسائل الالكترونية التي يتم تقديمها إلى اللجنة، ما يشي بأنه حجب معلومات.

وأكد فابيو دي مازي، المختص بالشؤون المالية في حزب اليسار، أن " ديوان المستشارية لم يؤكد رسميا تقديم أدلة ثبوت بشكل كامل، ولابد أن يكون شخص ما مسؤولا عن هذا".

كان لارس-هندريك رولر، مستشار المستشارة لشؤون السياسة الاقتصادية، لم يقدم للجنة رسالة إلكترونية ورد فيها حديث عن وجود علاقة لزوجته بالشركة المفلسة. وكان رولر برر ذلك بأن الرسالة لم تلفت نظره أثناء بحثه في صندوقه البريدي.

وقال دانيال باياتس، السياسي المختص بالشؤون المالية في حزب الخضر إن مثول رولر أمام اللجنة عزز الشك " حول مدى الجدية التي تعنيها الحكومة فعليا في كشف ملابسات فضيحة وايركارد".

وقال فلوريان تونكار، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر إن " رولر لم يقدم للجنة رسائل إلكترونية ذات صلة كما أن الكشف عن دور زوجته كوسيطة اتصال لوايركارد في الصين جاء بمحض الصدفة فقط، وسيكون من المفيد في الكشف الاستماع إلى المستشارة بشأن كل هذه الأحداث الغريبة"، مشيرا إلى أن ميركل مسؤولة سياسيا.

كانت وايركارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

ويتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وعلى رأسها الرئيس التنفيذي السابق ماركوس براون، بالمسؤولية عن " الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي"، حيث قيدت إدارة الشركة أعمالا وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على الشركة والحصول من خلال ذلك على قروض عبر الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 2ر3 مليار يورو.