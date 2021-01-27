قال المهندس أيسر أحمد، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن القطار الكهربائي من أهم وأكبر شرايين النقل الجماعي التي تصل بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، موضحًا أن عدد محطات المرحلة الأولى والثانية 12، بطول 70 كم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن المرحلة الثانية من المخطط أن تصل المحطات إلى 16 بإجمالي 90 كم، لافتًا إلى الوصول إلى نسبة إنجاز 72% من الأعمال الميدانية.

وأوضح أن القطار الكهربائي أول شريان حيوي في مصر كنقل جماعي صديق للبيئة، مضيفًا أنه يربط مع محطة الخط الثالث عدلي منصور ومحطة العاصمة 2، عن طريق محاور المونوريل.

ولفت مدير مشروع القطار الكهربائي إلى أنه جار تنفيذ محطة بدر؛ التي تعد من أكبر المحطات التبادلية، قائلًا إن الراكب يستطيع الوصول للعاصمة الإدارية أو العاشر من رمضان أو عدلي منصور برحلة مباشرة.