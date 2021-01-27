الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير عند المستويات التاريخية القريبة من الصفر، قائلا إنه سيواصل شراء السندات الحكومية الأمريكية كوسيلة لتعزيز الاقتصاد.

في الوقت نفسه، واصل البنك المركزي الأمريكي التحذير من العواقب السلبية لجائحة فيروس كورونا، قائلاً إن التعافي في كل من الاقتصاد الكلي وسوق العمل تراجع إلى درجة "المعتدل" في الأشهر الأخيرة، لا سيما في القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة.

كما كرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الإشارة إلى أنه سيستهدف استمرار معدل التضخم فوق مستوى 2% "لبعض الوقت"، كجزء من خطة لضمان استقرار متوسط التضخم عند مستوى 25 لفترة من الوقت، في ظل المستويات المنخفضة المستمرة للتضخم خلال الفترة الأخيرة.

وحذر مجلس الاحتياط الاتحادي من أن "الأزمة الصحية العامة المستمرة لا تزال تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية".