 مصرع عناصر من مليشيات الحوثي بنيران الجيش اليمني في البيضاء - بوابة الشروق
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مصرع عناصر من مليشيات الحوثي بنيران الجيش اليمني في البيضاء

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 7:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 7:38 م

قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش اليمني، في مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال قائد اللواء 19 مشاة العميد الركن علي الكليبي في تصريح لـ"سبتمبر نت" اليمنية، إن المليشيا الحوثي دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها للتسلل باتجاه مواقع في منطقة فضحة بمديرية الملاجم.

وأكد أن قوات الجيش رصدت محاولة المليشيا وأفشلتها، وأجبرتها على الفرار وهو تجر ويلات الهزيمة.

وأضاف العميد الكليبي إن المواجهات أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف المليشيا المتمردة في الأرواح والعتاد.

ولفت قائد اللواء 19 مشاة إلى الدور الكبير لمقاتلات تحالف دعم الشرعية الذي كان حاضراً، مشيرا إلى أنها استهدفت تعزيزات للمليشيا المتمردة التى كانت قادمة من محافظة البيضاء، ودمرتها.


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