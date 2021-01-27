مسلح ببلطة يحاول اقتحام البرلمان السلوفاكي أثناء جلسة

حاول رجل مسلح ببلطة اقتحام البرلمان السلوفاكي أثناء انعقاد جلسة للنواب اليوم الأربعاء.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء (تاسر)، تمكنت خدمة الأمن في البرلمان من السيطرة على الرجل عند نقطة مراقبة على مدخل البرلمان حيث أوقفه رجال حراسة حتى وصلت الشرطة التي ذهبت به.

وأعلن بوريس كولار، رئيس البرلمان السلوفاكي أمام الجلسة العامة للنواب أن الرجل أخفى "بلطة وسلاح طعن" في حقيبة.

وقالت متحدثة باسم إدارة الشرطة إنه لم تقع إصابات أثناء محاولة اقتحام مبنى البرلمان وأضافت أن الدافع وراء ذلك لا يزال غير معروف بعد.

ونقلت بوابة "اكتواليتي إس كيه" عن شاهد عيان القول إن الواقعة حدثت على النحو التالي: "استل الرجل البلطة من الحقيبة عند المدخل وصرخ بصوت عال قائلا إن الساسة دمروا حياته وإنه لم يعد لديه شيء وأن محكمة أدانته".