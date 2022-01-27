رحب مجلس الوزراء اليمني اليوم، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول دراسة إعادة تصنيف مليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، وكذا مواقف عدد من الدول في هذا الجانب، والتي باتت تدرك ضرورة وضع حد لجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأشار المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى خطورة استمرار التغاضي عن إجرام مليشيا الحوثي ضد الشعب اليمني واستهدافها المتكرر للأعيان المدنية في السعودية والإمارات وتهديد الملاحة الدولية.

وأكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن التماسك ووحدة الصف الوطني تكتسب أهمية مضاعفة بعد أن أدرك العالم والمجتمع الدولي أن مليشيا الحوثي وبإيعاز من داعميها في طهران لم تضع السلام يوما كخيار، وتمارس دورها كأحد الأذرع الإيرانية لابتزاز العالم ومحاولة اتخاذ اليمن كمنصة وساحة لتهديد أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية.

وأشاد عبدالملك، بالدور الأخوي الصادق لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وجهودهم الكبيرة المساندة لعملية التحرير والإسناد الجوي الفاعل، الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الانتصارات من خلال عملية "حرية اليمن السعيد".