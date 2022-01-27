 غدا.. عرض مسرحية «الحاجة في الثلاجة» بطولة أشرف عبد الباقي على MBC مصر - بوابة الشروق
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غدا.. عرض مسرحية «الحاجة في الثلاجة» بطولة أشرف عبد الباقي على MBC مصر


نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 11:47 ص | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 11:47 ص

تعرض قناة MBC مصر، في الثامنة مساء غد الجمعة، المسرحية الكوميدية "الحاجة في الثلاجة"، والتي تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول عدد من الأصدقاء يتعرضون لمحاولة سرقة بصورة غير تقليدية عبر الاختباء في ثلاجة، ما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.


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